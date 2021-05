Inter-Udinese, Sensi c’è. In attacco occasione per Pinamonti? – CdS

Inter-Udinese, previsti tanti cambi rispetto la partita di Torino contro la Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Conte avrebbe provato Pinamonti titolare in attacco con Lautaro Martinez.

LE ULTIME – Inter-Udinese, come riportato dal “Corriere dello Sport”, Conte effettuerà dei cambi scontati in vista della sfida di domani. In porta ci sarà Samir Handanovic, anche se non è scontato la possibilità di far giocare Ionut Radu dal 1′ e poi nella ripresa far entrare Padelli. In difesa Danilo D’Ambrosio provato con Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni. Sulle fasce confermati Achraf Hakimi e Ashley Young, mentre in mediana ci saranno regolarmente Gagliardini, Vecino e Sensi, viste le assenze di Marcelo Brozovic per squalifica e di Nicolò Barella, operato al setto nasale. Lautaro Martinez e Andrea Pinamonti in attacco potrebbero giocare dal 1′, anche se Romelu Lukaku avrà comunque la possibilità di entrare durante la partita per trovare il gol numero 30 per il secondo anno consecutivo.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.