Inter-Udinese, Barella solo in panchina. Anche Vidal recuperato – CdS

Inter-Udinese, diverse assenze per Antonio Conte che cambierà qualcosa rispetto la sfida contro la Juventus (QUI la probabile). Recuperato Arturo Vidal, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, anche Nicolò Barella ci sarà.

DA APPIANO – Inter-Udinese, Antonio Conte per l’ultima di campionato sarà costretto ad effettuare dei cambi considerando il fattore turnover ma anche qualche cambio scontato vista l’assenza di Marcelo Brozovic e Matteo Darmian per squalifica. Nicolò Barella invece, operato in settimana al setto nasale, contrariamente da quanto detto nelle ultime ore, sarà comunque presente in panchina. Così come Alexis Sanchez, anche se non sarà al top della forma. Anche Arturo Vidal recuperato definitivamente, e potrebbe giocarsi una maglia da titolare. Oggi, sempre secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, ci sarà l’allenamento mattutino, poi la squadra andrà in ritiro nel tardo pomeriggio.

Fonte: Corriere dello Sport – And. ram.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.