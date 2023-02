Inter-Udinese, per Sottil una sola assenza: la probabile formazione – CdS

Il giorno di Inter-Udinese è finalmente arrivato. Per entrambe le squadre l’unico risultato che conta è la vittoria, soprattutto per i friulani che vengono da una serie di partite non molto felici. Per questo motivo secondo il Corriere dello Sport, Sottil è pronto a schierare la miglior formazione possibile alla quale mancherà solo un grande titolare.

LA PROBABILE FORMAZIONE − Inter–Udinese, stasera alle 20.45, rappresenta per ambo le parti una partita per scacciare i fantasmi delle ultime settimane. Soprattutto per i friulani questa potrebbe essere la gara della rinascita visti i risultati deludenti inanellati recentemente. Contro i nerazzurri Andrea Sottil vuole quindi ottenere una vittoria di prestigio come già successo nel girone d’andata. L’obiettivo è quello di ridare lo smalto di inizio campionato a una squadra che pian piano ha perso posizioni in classifica. Ecco perché l’allenatore dell’Udinese dovrebbe affidarsi nuovamente alla formazione che ha ben figurato la scorsa settimana contro il Sassuolo. I friulani avranno a disposizione quasi tutti gli uomini presenti in rosa per cercare di strappare i tre punti all’Inter. L’unico assente sarà lo spagnolo Gerard Deulofeu, che dovrebbe rimanere out almeno fino ad aprile.

La probabile formazione di Sottil per Inter-Udinese, secondo il Corriere dello Sport (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Pérez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Fonte: Corriere dello Sport