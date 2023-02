Inter-Udinese, Inzaghi punta ancora su Lukaku! Un big fuori in formazione – CdS

Inter-Udinese vedrà titolare Lukaku per la seconda partita consecutiva. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, dando invece per escluso in vista del Porto un titolare di Inzaghi.

LA CONFERMA IN ATTACCO – Romelu Lukaku sarà di nuovo titolare stasera in Inter-Udinese. Due partite di fila dall’inizio non gli capitavano da agosto, quando cominciò dal 1′ le prime tre giornate di Serie A. Ora, dopo aver giocato al posto di Edin Dzeko contro la Sampdoria, farà coppia proprio col bosniaco. La scelta di Simone Inzaghi, stando al Corriere dello Sport, è preservare Lautaro Martinez in vista della Champions League mercoledì sera col Porto. Un indizio dato anche dalle parole di ieri pomeriggio a Inter TV (vedi articolo). Per il resto l’altro rientro a centrocampo per Inter-Udinese è quello di Marcelo Brozovic, assieme e non al posto di Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Sulle fasce tornano Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra, dopo che con la Sampdoria c’erano Matteo Darmian e Robin Gosens. Quest’ultimo ha comunque smaltito il leggero infortunio di lunedì, tanto che sarà in panchina. In difesa più Stefan de Vrij di Francesco Acerbi. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Udinese, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Dzeko.