Inter-Udinese, riecco Brozovic! Scelto il ruolo fra lui e Calhanoglu – CdS

Per Inter-Udinese di stasera si rivedrà molto probabilmente Brozovic dal 1′. Il Corriere dello Sport lo inserisce in formazione assieme a Calhanoglu, indicando i ruoli per entrambi.

UNO PIÙ UNO – Marcelo Brozovic è pronto a riprendersi l’Inter da titolare stasera contro l’Udinese, assieme e non al posto di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista croato va verso il ritorno dal 1′, una maglia dall’inizio che – curiosamente – in nerazzurro non ha dalla partita d’andata, il 18 settembre in Udinese-Inter 3-1. Lì ricevette la quinta ammonizione nelle prime sette giornate di Serie A, che lo costrinse a squalifica. Scontata dopo la sosta con la Roma, quando però si era già infortunato in nazionale: da lì in avanti solo cinque spezzoni (e un altro problema fisico con la Croazia, ai Mondiali). Brozovic stasera sarà di nuovo titolare e di nuovo davanti alla difesa, nel ruolo diventato suo a marzo 2018. È la certezza del Corriere dello Sport, che lo inserisce accanto a Calhanoglu. Per il turco c’è il ritorno come mezzala sinistra, dopo aver rimpiazzato in maniera egregia lo stesso Brozovic. A completare il terzetto di centrocampo in Inter-Udinese Nicolò Barella, con Henrikh Mkhitaryan che riuscirà a rifiatare dopo un lungo periodo senza sosta (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport