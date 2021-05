Inter-Udinese sarà un momento storico per tutto l’ambiente nerazzurro. 1000 tifosi invitati a San Siro, tantissimi al di fuori delle mura dello stadio per celebrare e salutare la squadra

PASSERELLA – Ci sono mille e più motivi per seguire Inter-Udinese, partita-cornice che Antonio Conte non svuole snobbare (vedi articolo). La scaletta per i festeggiamenti è stata resa ufficiale ieri (QUI per recuperarla), e vedrà la partecipazione di 1000 invitati dal club a San Siro. Tra questi, come riporta “Tuttosport”, in un articolo a firma di Stefano Pasquino, ci saranno Paolo Bonolis e Claudio Cecchetto. Quest’ultimo ha realizzato l’inno “I’M Inter”, che risuonerà durante la giornata.

PREMIAZIONE – L’Inter verrà premiata dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, assieme alla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, e al Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM Luca Josi.

SIMBIOSI – Ma il momento più emozionante avverrà quando i calciatori dell’Inter si affacceranno dalla Torre 4 di San Siro, salutando i 4.500 tifosi presenti all’esterno dell’impianto. La Curva Nord ha già cominciato a preparare l’attesissimo evento, nel rispetto delle norme anti-Covid. Come scrive “Tuttosport”, una corposa novità, rispetto a quanto visto con la Sampdoria, sarà la presenza di un dirigibile bianco con la scritta “Curva Nord”, che sorvolerà l’area dello stadio in attesa del saluto tra i tifosi e i campioni nerazzurri.

