Handanovic, Radu e Padelli: in Inter-Udinese c’è un posto per tre

In Inter-Udinese tutti e tre i portieri nerazzurri hanno motivi per sperare in qualche minuto di gioco. Come li gestirà Conte?

UNO PER TRE – Un posto per tre. Porte girevoli in casa Inter. Almeno nell’ultima partita con l’Udinese. Perché in realtà finché c’è stato qualcosa in ballo Handanovic non ha concesso manco un minuto a nessuno. Vinto però il campionato anche il numero uno si è rilassato e ha concesso a Radu i suoi primi minuti in stagione. Persino una gara da titolare. Quindi ora può non giocare persino lui. Cosa succederà nell’ultima passerella con l’Udinese?

COME GESTIRE LA PORTA? – Il posto è chiaramente uno solo. I portieri sono tre. E tutti e tre hanno dei motivi per presenziare a Inter-Udinese. Handanovic è il capitano della squadra che ha vinto il campionato. Ha un trofeo da sollevare con la fascia al braccio. E con una presenza supererà Zenga. Radu vorrebbe respirare ancora l’aria di San Siro con la maglia nerazzurra. Magari mettersi in mostra. Poi c’è Padelli. Il terzo portiere è diventato un simbolo dei festeggiamenti dello scudetto grazie a un video virale. Tifa Inter, veramente. E meriterebbe qualche minuto giusto come riconoscimento finale. Un equilibrio non è facile da trovare. Come li gestirà Conte?