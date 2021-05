La Roma fa il pieno di ex Triplete: Samuel nello staff di Mourinho? – CdS

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, José Mourinho avrebbe intenzione di inserire Walter Samuel nel suo staff tecnico. La Roma inserirebbe un altro protagonista del Triplete nerazzurro

REUNION – Walter Samuel nello staff di José Mourinho, sulla panchina della Roma. È questa l’indiscrezione rivelata dal “Corriere dello Sport”, in un articolo a firma di Roberto Maida. Il tecnico portoghese sta componendo la sua squadra e Samuel, già nello staff di Lionel Scaloni con la nazionale argentina, rappresenterebbe un uomo chiave perché conosce l’ambiente e conosce Mourinho, con cui ha vinto il Triplete ai tempi dell’Inter. In tal caso, Samuel sarebbe disponibile soltanto dopo la Coppa America, che si svolgerà proprio in Argentina fino all’11 luglio.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito

web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale