Prende forma la festa di domani a San Siro per l’Inter campione d’Italia. La Curva Nord – frangia più calda della tifoseria nerazzurra – ha pubblicato un video mostrando i lavori in corso per la grande giornata che aspetta giocatori e tifosi.

LAVORI IN CORSO – Grafiche, coreografie e striscioni, la Curva Nord ha pubblicato un video mostrando i lavori in corso per la festa Scudetto di domani in programma a San Siro. Una giornata di festa, che toccherà il suo culmine dopo il fischio finale della sfida tra Inter e Udinese, con la premiazione ufficiale dei campioni d’Italia.