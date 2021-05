Inter-Udinese, festa scudetto! Due obiettivi per celebrare in grande stile

Inter-Udinese significa una sola cosa: festa scudetto. Alle ore 15 i Campioni d’Italia giocano l’ultima partita del loro glorioso campionato, poi ci sarà la consegna della coppa. Ma prima c’è da chiudere al meglio la stagione.

ULTIMA FATICA – Inter-Udinese chiude il cerchio, che dopo undici lunghissimi anni finalmente dice di nuovo scudetto. Sarà capitan Samir Handanovic ad alzare la coppa al cielo del Meazza, peraltro davanti a mille spettatori, ma prima c’è da giocare la partita. Con quali stimoli per vincere? Almeno due, anche se ovviamente non di classifica. Uno è probabilmente caro ad Antonio Conte: superare quota novanta punti, arrivando a novantuno, a -6 dal record assoluto dell’Inter con Roberto Mancini nel 2006-2007. L’altro per dimostrare la manifesta superiorità sugli avversari, perché battere l’Udinese vorrebbe dire aver vinto almeno una volta contro tutte le altre squadre del campionato. E ricordando l’andata, con quanto accaduto con l’arbitro Fabio Maresca, c’è da scommettere che un tentativo di rivincita ci sarà.

PASSERELLA FINALE? – Per Inter-Udinese la formazione torna a essere un rebus, mentre con la Juventus era scontata per dieci uomini su undici. Marcelo Brozovic e Matteo Darmian sono di sicuro fuori, perché squalificati, idem Aleksandar Kolarov infortunato. Conte potrebbe dare l’ultima in nerazzurro come titolari a Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Ashley Young, tutti in scadenza. Discorso diverso per Daniele Padelli, perché Samir Handanovic ha da superare Walter Zenga come primatista in Serie A: al massimo avrà spazio a gara in corso. Attenzione inoltre ad Andrea Pinamonti e Matias Vecino come sorprese. Niente turnover per Luca Gotti, anche perché l’Udinese non ha tantissime opzioni (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Inter-Udinese, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).