Inter-Udinese, Correa in coppia con Dzeko fa riposare Lautaro Martinez?

Inter-Udinese, altri cambi in vista per Simone Inzaghi, che vorrebbe far rifiatare chi in questa stagione ha giocato tante partite. Domenica Correa farà riposare Lautaro Martinez?

CAMBI IN VISTA – Tanti impegni all’orizzonte per l’Inter di Simone Inzaghi, che già contro l’Empoli ha effettuato diversi cambi di formazione che tra l’altro hanno anche portato i loro frutti, vedi l’assist di Alexis Sanchez (titolare al posto di Dzeko) per il gol di Danilo D’Ambrosio. Domenica, contro l’Udinese, Edin Dzeko probabilmente tornerà titolare, e potrebbe riposare il suo compagno di reparto, Lautaro Martinez. Al suo posto Joaquin Correa e Alexis Sanchez si contenderanno una maglia da titolare, con l’argentino attualmente in vantaggio rispetto il cileno. Cambi anche in difesa: torna Milan Skriniar dal 1′, Stefan de Vrij potrebbe riposare e al suo posto Andrea Ranocchia è pronto per la prima da titolare.