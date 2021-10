Sanchez adesso scalpita: Inzaghi potrebbe confermarlo con l’Udinese?

Dopo Empoli-Inter Sanchez giocherà titolare anche con l’Udinese? Il grande ex potrebbe essere confermato per sfruttare la sua voglia di campo.

VOGLIA DI GIOCARE – L’appetito vien mangiando recita un vecchio proverbio. E potrebbe ben adattarsi alla situazione di Alexis Sanchez. Il numero 7 è tornato titolare contro l’Empoli. Ha trovato i minuti che tanto voleva. Soprattutto che tanto pensava di meritare. Ha dimostrato di poter stare in campo. Anzi, di migliorare col passare dei minuti. Il che potrebbe dare a Inzaghi la tentazione di confermarlo nella prossima gara con l’Udinese.

CONFERMA POSSIBILE – Come con l’Empoli anche con l’Udinese ci sarà del turnover. Inzaghi ha stupito con le sue rotazioni nel turno infrasettimanale, e domenica i cambiamenti potrebbero essere diversi. In attacco però Sanchez potrebbe mantenere il posto. Giocando dal primo minuto con Dzeko invece che con Lautaro. Il cileno è finalmente un’opzione. La terza per il reparto offensivo. Quindi il tecnico potrebbe dargli altra fiducia.

DOPPIO VANTAGGIO – Dopo mesi difficili Alexis vuole il suo spazio. E cavalcare la sua voglia di dimostrare può essere doppiamente utile. A lui per dimostrare di essere ancora utile all’Inter. In senso pratico, in campo. Del resto parliamo del giocatore più pagato in rosa. A Inzaghi per gestire finalmente le energie dei suoi attaccanti. Sanchez recuperato e motivato è una risorsa. Che può fare la differenza.