Inter-Udinese, Dzeko dal 1′. Chance Ranocchia? La probabile formazione – CdS

Inter-Udinese andrà in scena domenica 31 ottobre alle 12:30. Simone Inzaghi reduce dalla vittoria contro l’Empoli, pensa a nuovi cambi di formazione. Secondo il Corriere dello Sport, Ranocchia potrebbe giocare al posto di Stefan de Vrij. Edin Dzeko torna dal 1′

LA PROBABILE – Inter-Udinese, nuovi cambi di formazione per Simone Inzaghi, così come contro l’Empoli. Edin Dzeko torna titolare in attacco al posto di Alexis Sanchez, farà coppia con Lautaro Martinez. In mezzo al campo Hakan Calhanoglu giocherà con Brozovic e Barella, anche se il ballottaggio è aperto con Vidal. In difesa Andrea Ranocchia potrebbe prendere il posto di Stefan de Vrij. A destra Dumfries potrebbe ritrovare una maglia da titolare a discapito di Darmian. Sulla fascia opposta Ivan Perisic favorito su Dimarco.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro l’Udinese (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.