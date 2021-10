Inter, rinnovi in vista anche per Marotta, Ausilio e Baccin: ecco quando – CdS

Inter, rinnovi in vista non solo per i giocatori. Come specificato dal Corriere dello Sport, Steven Zhang manterrà la promessa fatta ai dirigenti. Trattativa avanzata anche per Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin.

IN DIRIGENZA – Inter, periodo di rinnovi anche per la dirigenza. Steven Zhang manterrà la promessa fatta a maggio ai dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin per il rinnovo. La trattativa, come specificato dal quotidiano romano, è ben avviata e non riguarda solo la parte economica, ma anche i programmi da seguire. Il presidente è atteso in Italia prima di Natale o al massimo a gennaio, molto dipenderà dai protocolli Covid per il rientro in Cina, sarà in quell’occasione che ci saranno le firme dei dirigenti. Il nuovo accordo può essere di tre anni, ovvero fino al 2025.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti