Inter-Udinese, atmosfera calda! Una conferma da Inzaghi – Sky

Inter-Udinese è la partita che si giocherà questa sera a San Siro, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Quella che prima era solo una tentazione, con il passare delle ore è diventata una conferma: Inzaghi butta nella mischia Bastoni dal 1′. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

CONFERME – Inter-Udinese è il match che alle ore 20.45 andrà in scena in un San Siro come sempre sold-out. Matteo Barzaghi fa il punto sull’atmosfera allo stadio e sulle scelte di Simone Inzaghi: «L’atmosfera qui a San Siro sarà molto calda con 70mila spettatori, l’Inter che deve rispondere alla vittoria della Juventus e una maglia speciale con lo stemma di Transformers. Poi è confermata quella che prima era una tentazione e ora invece è una certezza: Bastoni torna in campo dal 1′ con Bisseck sul centro-destra e Acerbi al centro. Darmian agirà sulla corsia destra con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo mentre sulla corsia sinistra c’è Dimarco. In attacco Thuram-Lautaro Martinez».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco: Thuram, Lautaro Martinez