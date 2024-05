Zhang, futuro dell’Inter in definizione: firma in arrivo!

Sembra finalmente in definizione il futuro di Steven Zhang al comando dell’Inter, con la risoluzione della questione legata ai due fondi americani Oaktree e Pimco. Notizie riportate e confermate anche dall’importante quotidiano economico Il Sole 24 ore e dal portale Sport Mediaset.

FUTURO IN DEFINIZIONE – Ne avevamo già parlato poche settimane fa: Steven Zhang e Pimco pronti ad accordarsi per permettere all’attuale presidente nerazzurro di mantenere il controllo dell’Inter. E di liquidare, nel mentre, il prestito concesso tre anni fa da Oaktree e in scadenza proprio tra pochi giorni. Una situazione che garantisce ulteriore liquidità al club nerazzurro e che soprattutto darà ulteriore tempo all’attuale proprietario di continuare a risanare i conti e di puntare all’ambizioso progetto legato al nuovo stadio, che sembra tuttavia ancora in alto mare.

Zhang, Pimco e l’Inter: futuro in definizione

FIRMA IN ARRIVO – Avvocati già al lavoro per permettere a Steven Zhang e Pimco di definire l’accordo già entro la metà della prossima settimana. Questo quanto si legge sia sul Sole 24 ore – in un articolo a firma del noto giornalista Carlo Festa – sia su Sport Mediaset. Una firma che dovrebbe arrivare addirittura già martedì o mercoledì, con i tempi proprio così accelerati dal momento che il 20 maggio è prevista la deadline della restituzione del prestito a Oaktree.

TRA CAMPO E SOCIETÀ – Chiuso quindi con grande anticipo il discorso ventesimo scudetto, conquistato con cinque giornate d’anticipo, è in dirittura d’arrivo anche la chiusura delle questioni fuori dal campo, a livello societario. E, una volta che tutti i discorsi saranno chiusi – quantomeno per il prossimo futuro – si potrà tornare a concentrarsi solo e unicamente sulla prossima stagione. Che per l’Inter vedrà anche il tanto atteso Mondiale per Club. Un aiuto economico non indifferenze sia per la società, sia per lo stesso Steven Zhang, che ha tutta l’intenzione di continuare a vincere e a rendere quello nerazzurro uno dei club più prestigiosi a livello mondiale.