Inter-Udinese, ancora una risposta da dare al corto muso

Inter-Udinese fa riproporre un tema già visto a Napoli: bisogna confermare la vetta della classifica dopo un bruttissimo successo della Juventus al venerdì sera. Oggi alle 20.45 necessario continuare sulla rotta intrapresa al Maradona.

LA CORSA PROSEGUE – Inter-Udinese arriva a ventiquattro ore da Juventus-Napoli 1-0. Una partita dove, per l’ennesima volta, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto il massimo dal minimo, ossia con il solito gol di un difensore (ancora Federico Gatti) e pochissimo altro. L’Inter, pur avendo spazzato via quasi tutte le avversarie incontrate davanti finora in Serie A, si trova a dover rispondere a chi è lì con una serie inenarrabile di sfangate, ma il timore è che possa essere così per tutto il resto della stagione. Bisognerà essere quindi impeccabili, a partire da stasera contro l’Udinese troppo spesso bestia nera, perché dall’altra parte la sensazione è che non sbaglieranno un colpo. Pur giocando malissimo.

TANTE ASSENZE MENO UNA – Per Inter-Udinese Simone Inzaghi potrà riproporre Alessandro Bastoni. Le buone sensazioni della settimana sono confermate: il difensore ha recuperato, ora bisogna solo capire se sarà titolare oppure andrà in panchina adattando Carlos Augusto come già visto per gran parte della partita a Napoli. Senza Denzel Dumfries e Stefan de Vrij torna al centro della difesa Francesco Acerbi, mentre il multiuso Matteo Darmian farà l’esterno destro con Yann Bisseck braccetto alle sue spalle. Di certo non si può fare qualche calcolo in vista della Real Sociedad martedì in Champions League, non avendo il minimo margine d’errore complice la Juventus. Nell’Udinese sarà partita particolare per Lazar Samardzic, nerazzurro mancato e ora avversario agguerrito. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Udinese: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.