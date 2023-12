Inter-Udinese, Cioffi si affida a Samardzic! Lucca scalpita – SM

Inter-Udinese andrà in scena domani sera alle 20:45. Per il match di San Siro, secondo SportMediaset, il tecnico dei friulani Cioffi si affida a Samardzic: Lucca scalpita per una maglia da titolare

ATTESA – L’Inter ospiterà domani sera a San Siro l’Udinese di Cioffi. Il tecnico dei friulani, intervenuto oggi in conferenza stampa (qui le sue parole) è in attesa di capire se Success, alle prese con un problema fisico, potrà essere a disposizione: in caso di forfait dell’attaccante a prendere il suo posto sarà Lucca, che scalpita dopo la doppietta contro il Verona nell’ultimo turno di Serie A. A centrocampo ci sarà Samardzic, che agirà assieme a Payero e Walace nel 3-5-1-1 disegnato dal tecnico. Di seguito la probabile formazione:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.