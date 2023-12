Cioffi: «Inter-Udinese, non ci resta che correre!». Poi risponde a Samardzic

Cioffi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Udinese in programma sabato 9 dicembre alle 20:45 a San Siro, ha fatto il punto della situazione in ogni reparto della sua squadra, sottolineando sempre la forza degli avversari. Poi il tecnico bianconero risponde a modo alle dichiarazioni di Lazar Samardzic, che reputa “la sua partita” quella contro l’Inter.

L’ATTACCO – Andrea Cioffi presenta la sfida di domani sera e parla subito del suo reparto offensivo: «Come sta Success? Fra un paio di ore ci alleneremo e proveremo le condizioni di Success. È bene che io nelle scelte venga messo in difficoltà, vuol dire che ci siamo tutti. Lucca mi ha fatto vedere cose straordinarie, ha un talento innato importante, deve imparare ancora tanto. Ha battuto presente come fatto contro il Monza, contro il Milan mi era piaciuto un po’ meno quindi era un test importante per lui e ha risposto molto bene».

IN DIFESA – Cioffi parla della difesa, rispondendo in particolare a una domanda su Masina: «Passaggio alla difesa a quattro con Masina al posto di Bijol? Lui arriva da un infortunio lungo, non l’ho visto bene non per atteggiamento, ma l’ho visto indietro. Nelle ultime due settimane sta andando molto forte, non lo vedo più come quinto ma come braccetto».

CONTRO L’INTER – Cioffi parla dell’atteggiamento degli attaccanti contro l’Inter: «Dai miei attaccanti mi aspetto tanto sacrificio e mentalità da difensore. Altrimenti non ne veniamo fuori con punti da San Siro. Mi aspetto grande umiltà e letture continue di cosa ha bisogno la squadra in quel momento. Sono convinto che pur preparando la partita in maniera perfetta, l’Inter ha giocatori talmente forti che troveranno l’imperfezione, anche se proveremo a essere perfetti. Non ci resta che correre, c’è da lavorare tantissimo da squadra. Questo non vuol dire che si va lì sapendo che le prendiamo, ma con la paura sana consapevoli di non volerle prendere».

IL CENTROCAMPO – Cioffi fa il punto del centrocampo, tra chi potrebbe e chi non potrebbe giocare: «Pereyra non si è mai allenato la settimana scorsa, viene da e dice che vuole giocare e per me quindi gioca. È uno di quei pochi giocatori che ti sballa gli equilibri e l’umore della squadra. Non me la sono sentita di lasciarlo fuori e ho avuto ragione, senza nulla togliere a chi avrebbe giocato. Lovric è sempre andato bene con me e non ha mai accettato la condizione che ritaglio per lui, cioè di giocatore importante in panchina. Sta a lui dimostrarmi, quando viene chiamato in causa, che vuole la maglia da titolare. Ad oggi me lo ha dimostrato».

IL SINGOLO – Il tecnico dell’Udinese poi conclude parlando del centrocampista serbo, questa estate a un passo dall’Inter: «Samardzic lo vedo crescere in mentalità, sarà una partita importante per lui? Per lui devono essere tutte partite importanti, altrimenti come gli altri non gioca. Non possiamo permetterci di regalare giocatori e non possiamo abbassare il livello».