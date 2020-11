Inter-Torino, doppia seduta di allenamento per i granata: il programma

Marco Giampaolo Torino

Inter-Torino è la sfida in programma domenica 22 novembre e valida per l’ottava giornata di Serie A. I granata di Giampaolo hanno svolto oggi una doppia seduta di allenamento. Di seguito il report

DOPPIA SEDUTA – Inter-Torino è la sfida in programma subito dopo la sosta per le Nazionali. I granata di Marco Giampaolo lavorano al massimo in vista del match contro i nerazzurri: oggi doppia seduta di allenamento al Filadelfia. La sessione mattutina è stata dedicata alla parte atletica mentre nel pomeriggio, in seguito all’attivazione muscolare, il tecnico granata ha diretto alcune esercitazioni tecniche. Il programma si è concluso con una partitella a campi ridotti.

