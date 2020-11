Rueda: “Sanchez? Scartiamo situazioni complesse. Lo staff medico…”

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Sanchez si trova in ritiro con il Cile, che sabato affronta il Perù nella sfida valida per le qualificazioni Mondiali. Il giocatore nerazzurro ha riscontrato dei problemi fisici (vedi articolo): il Commissario Tecnico, Reinaldo Rueda, fa il punto sulle sue condizioni. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

CONDIZIONI – Alexis Sanchez tiene con il fiato sospeso il Cile e l’Inter. Il Commissario Tecnico cileno, Reinaldo Rueda, fa il punto sulle sue condizioni: «Sapete che è arrivato portandosi dietro un fastidio, stiamo facendo la massima attenzione. Ieri, per precauzione, è stato valutato in clinica di nuovo e si scarta qualsiasi situazione complessa. Vedremo quali saranno le sue risposte nell’allenamento di questo pomeriggio (stasera in Italia, ndr) e prenderemo una decisione in base al meglio per noi e per lui. Ritengo che lo staff medico che lo cura abbia un’attenzione speciale, noi pensiamo sempre al meglio per Sanchez. Non vogliamo che in nessun momento sia messa in dubbio la sua integrità fisica e la sua salute».