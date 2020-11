Inter-Torino, Conte dà una chance a Nainggolan? Una speranza – Sky

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter dopo la pausa Nazionali se la vedrà con il Torino nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto su tre nerazzurri in particolare. Di seguito le sue dichiarazioni

CHANCE – L’Inter dopo la sosta Nazionali affronterà il Torino in campionato. Antonio Conte potrebbe dare una chance a Radja Nainggolan: «Chi si è calato perfettamente nella realtà nerazzurra, come se fosse un veterano, è Matteo Darmian. È un jolly utilissimo perché può ricoprire più ruoli. È un ragazzo attento, umile, sa qual è il suo ruolo e sa che può avere grandi opportunità in questa stagione. Poi c’è Nainggolan che di qualità ne ha tante, aveva annusato la possibilità di tornare a Cagliari ma nell’Inter di quest’anno può ritagliarsi un ruolo importante. Finora ha giocato poco ma penso che sfruttando al massimo questi giorni di lavoro potrà avere una chance già contro il Torino».

RECUPERO – La sosta potrebbe essere utile anche per recuperare Stefano Sensi: «Sensi era partito bene l’anno scorso, ora si è fermato e sta facendo un programma personalizzato. Lui è l’incognita ma l’impegno ce lo sta mettendo al massimo perché Conte ci fa grande affidamento e anche la società. Già dalla gara con il Torino si augurano tutti che possa tornare protagonista».