Italia-Polonia, Mancini rispolvera i titolari: Barella in campo dal 1′ – Sky

Italia-Polonia è la sfida in programma domenica e valida per la UEFA Nations League. Gli Azzurri di Mancini, dopo la vittoria in amichevole contro l’Estonia, riabbracciano Barella (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter in campo dal 1′?

IN CAMPO – Italia-Polonia è la prossima sfida che attende gli Azzurri di Roberto Mancini. Secondo Marco Nosotti, intervenuto in diretta nel corso di “Sky Sport 24”, Nicolò Barella sarà in campo dal 1′: «Sono arrivati Acerbi e Barella, non se ne andranno via in tanti in vista della sfida con la Polonia. Ci saranno Bonucci e Acerbi in difesa e Florenzi a destra. In mezzo al campo Locatelli insieme a Jorginho e Barella. Davanti Belotti e Insigne e a destra Berardi o Bernardeschi».