Inter subito in campo: buone notizie per Perisic in vista di Liverpool – Sky

Inter subito in campo dopo la vittoria per 5-0 contro la Salernitana. Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, arrivano notizie confortanti riguardo la condizione fisica di Ivan Perisic.

BUONE NOTIZIE – Archiviata la vittoria per 5-0 contro la Salernitana, l’Inter questa mattina si è subito riunita alla Pinetina per preparare l’importante sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. L’obiettivo sarà quello di provare a ribaltare il risultato dell’andata, considerando che da quest’anno il gol in trasferta non vale più doppio. In ogni caso c’è da monitorare la situazione legata a Ivan Perisic, ieri grande assente in Inter-Salernitana. Secondo quanto riportato da Sky, il croato questa mattina ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo e un’altra parte di lavoro personalizzato. Questo fa capire che il recupero è vicino e contro il Liverpool potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi.

Fonte: Sky Sport