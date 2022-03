Barella tuttofare, si sdoppia e fa anche il ‘Calhanoglu’ di turno

Barella in Inter-Salernitana si è sbloccato così come Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, tutti protagonisti nei cinque gol segnati a San Siro. Il centrocampista italiano in particolare si è letteralmente sdoppiato in campo svolgendo anche un compito solitamente affidato ad Hakan Calhanoglu (vedi focus).

TUTTOFARE – Nicolò Barella in Inter-Salernitana non solo è riuscito a trovare una doppietta decisiva, ma si è praticamente sdoppiato in campo aiutando Marcelo Brozovic. L’italiano ha svolto un ruolo che solitamente è affidato ad Hakan Calhanoglu, cioè proprio quello di aiutare il croato nella costruzione del gioco. Con le sue giocate, Barella ha permesso così di alleggerire la mole di lavoro a Brozovic, apparso ultimamente stanco e nel mirino dei centrocampisti avversari. Favorevole anche la partita che si è messa subito in discesa con il primo gol realizzato da Lautaro Martinez. Come sottolineato all’inizio, aiuto in regia ma non solo: in un periodo no per tutta la squadra e in particolare per i centrocampisti, Nicolò Barella ha dato il suo contributo soprattutto in attacco, realizzando due assist in favore di Lautaro Martinez: il primo al 21esimo minuto e il secondo al 40esimo (vedi highlights). Con questi due assist, Nicolò Barella è adesso a quota nove assist totali in Serie A, posizionandosi così al secondo posto nella classifica generale dietro Domenico Berardi.