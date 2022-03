VIDEO – Inter-Salernitana 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Salernitana, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DAL POKER AL POKER – Atalanta-Sampdoria 4-0 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. L’Inter ritrova in un colpo solo gol, vittoria e primato (momentaneo) in classifica, con un pokerissimo che replica l’andata. E sì che la prima grande chance è della Salernitana, con verticalizzazione di Grigoris Kastanos per Milan Djuric che serve il liberissimo Simone Verdi il quale spreca calciando altissimo. Al quarto d’ora Nicolò Barella innesca Lautaro Martinez, rimbalzo e sinistro potente sulla traversa: anche sfortunato l’argentino. La maledizione si interrompe al 22′, quando sempre Barella serve Lautaro Martinez che incrocia col destro trovando finalmente il gol che all’Inter mancava da 425′. A cinque minuti dall’intervallo la situazione si ripete: lancia Barella, Lautaro Martinez controlla e in piena area raddoppia. Il Toro si è sbloccato e fa anche tripletta, al 56′ su cross da destra di Edin Dzeko in scivolata anticipando un avversario. Simone Inzaghi fa cambi, entra Robin Gosens che serve il suo primo assist in maglia Inter, per Dzeko che non ha problemi a fregare la statica difesa della Salernitana. Si risblocca anche il bosniaco, che tempo cinque minuti e fa doppietta: al 69′ Denzel Dumfries gli serve un pallone facile facile, solo da spingere in rete nella prateria data dai campani. L’assistente segnala un fuorigioco che non esiste mai (dietro la linea del pallone di molto), il VAR convalida. Ancora 5-0, gara chiusa. Inter prima a +1 su Milan e Napoli con lo stesso numero di partite, in attesa dello scontro diretto di domani.

Video con gli highlights di Inter-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.