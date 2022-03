Vidal, tra Champions League e…addio! Il paradosso del cileno – CdS

L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana, ha ritrovato i tre punti e i gol dei suoi attaccanti. In campo ieri è rimasto per tutto l’arco della gara Nicolò Barella, ovviamente squalificato martedì ad Anfield contro il Liverpool. Al suo posto giocherà Arturo Vidal che però in estate lascerà nerazzurri.

PARADOSSO – E’ quasi paradossale. Vidal titolare ad Anfield in una delle sfide più affascinanti degli ultimi anni per l’Inter (oltre che più difficili) e poi l’addio quasi certo in estate. Il paradosso del cileno è questo. Come scrive infatti il Corriere dello Sport questa mattina, il numero 22 nerazzurro ha un’opzione sul contratto con l’Inter che lo liberebbe a fine stagione. Nei giorni scorsi Vidal ha pure postato delle immagini sui vari social che potevano essere captati come un segnale sul suo futuro. Probabilmente Vidal tornerà in Sudamerica, in Brasile, per chiudere la sua carriera lì. Intanto però c’è il presente e il cileno dovrà essere concentrato al massimo per compiere l’impresa ad Anfield e non far rimpiangere Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti