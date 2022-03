Vecino e Ranocchia, addio all’Inter a fine stagione? – CdS

L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana e, dopo un periodo nero come quello di febbraio, si è rimessa in carreggiata. La corsa scudetto dunque può ricominciare. Intanto però si guarda al futuro con qualche situazione da sciogliere come quelle di Matìas Vecino e Andrea Ranocchia.

FUTURO – Che cosa succederà all’Inter nel mercato estivo? Molte seconde linee saluteranno la banda nerazzurra? Così sembrerebbe. Dopo la vittoria per 5-0 contro la Salernitana l’Inter si mette comoda sul divano a gustarsi Napoli-Milan di domani sera magari pregustando un pari che manterrebbe l’Inter davanti a tutti. Intanto però i nerazzurri vogliono pensare al futuro, soprattutto delle seconde linee della squadra. Due i casi più eclatanti. Matìas Vecino sembra destinato sempre di più a lasciare Milano. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina infatti, il centrocampista verrebbe lasciato andar dall’Inter. Una scelta logica se si pensa che neanche ieri, a risultato già acquisito, l’uruguaiano non è entrato con Vidal e Gagliardini invece buttati dentro. L’altro caso invece è quello di Ranocchia. L’ex capitano dell’Inter parlerà con la società, come scrive il CdS, per capire se ci sarà possibilità di rinnovare un altro anno con i nerazzurri. L’opzione nel contratto c’è, ma c’è da capire sia se Ranocchia vorrà rimanere sia se la società vorrà tenerlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti