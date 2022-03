Rinnovo Brozovic, niente panico! Ecco cosa manca per l’annuncio – CdS

L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana e uno dei migliori in campo è stato Marcelo Brozovic. Ieri sera il croato ha saputo prendere per mano la squadra di Simone Inzaghi dettandone i tempi di gioco. Il rinnovo del numero 77 ancora non è arrivato, ma niente panico.

BUROCRAZIA – L’Inter aveva bisogno di una partita come quella giocata contro la Salernitana per rialzare il morale in vista della seconda parte di stagione. Un 5-0 così con una tripletta e una doppietta dei due attaccanti rilancia i nerazzurri. Faro della squadra, come sempre, Marcelo Brozovic. Il croato ieri ha avuto l’abilità di prendere l’Inter per mano e portarlo verso la vittoria. I tifosi dell’Inter però cominciano ad essere un po’ preoccupati per quanto riguarda la questione rinnovo del contratto. Il rinvio dell’annuncio infatti ormai avviene da un po’ ma, secondo il Corriere dello Sport, il motivo è semplicemente burocratico. L’avvocatessa di Brozovic infatti, colei che ha gestito ogni fase del rinnovo, deve ottenere l’iscrizione all’albo dei procuratori della Figc. Semplice. Una volta ottenuto questo tutto potrà essere messo nero su bianco. Serve solo pazienza dunque.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti