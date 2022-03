SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a febbraio 2022: vota il preferito!

A febbraio 2022 l’Inter ha segnato 4 gol. Ne abbiamo selezionati 3 per il sondaggio: vota il gol più bello dell’Inter in questo mese.

Inter-Milan 1-2: Ivan Perisic (1-0)

Il primo gol a entrare in questo sondaggio è anche il primo del febbraio dell’Inter. A firmarlo è Ivan Perisic che, al 38′ del derby di ritorno col Milan, regala il vantaggio illusorio ai nerazzurri. Rivediamo la bella volée su schema di calcio d’angolo con cui il croato trafigge Mike Maignan:

Video highlights di Inter-Milan (1-2), dal canale YouTube dell’account nerazzurro

Inter-Roma 2-0: Edin Dzeko (1-0)

Il gol numero 2 di questo sondaggio porta la firma di Edin Dzeko. E il bosniaco lo firma al minuto 2 della gara contro la Roma, quarto di finale della Coppa Italia 2021/22. Al termine di un’azione verticale, Perisic scocca il cross dalla sinistra e il Cigno di Sarajevo impatta al volo, portando in vantaggio i nerazzurri contro l’ex José Mourinho. Qui possiamo rivedere il timbro del 9 nerazzurro:

Video highlights di Inter-Roma (2-0), dal canale YouTube del club nerazzurro

Inter-Roma 2-0: Alexis Sanchez (2-0)

Infine, non può non entrare in questo sondaggio anche il gol che chiude la gara contro la Roma. Al 68′ della partita, Alexis Sanchez decide di chiudere il discorso qualificazione scaraventando la palla all’incrocio, con un tiro potente e preciso dai 20 metri. Ammiriamo nuovamente la prodezza del cileno in questo video:

Video highlights di Inter-Roma (2-0), dal canale YouTube del club nerazzurro