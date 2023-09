Inter, sosta con pochi giocatori rimasti: solo in otto alla ripresa

L’Inter ha avuto un minimo di riposo dopo la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina, visto che quasi tutta la rosa è in nazionale. Inzaghi ora riprende a lavorare e avrà pochissimi giocatori a disposizione.

IN CAMPO – La data da cerchiare sul calendario è domani, quando l’Inter nel pomeriggio tornerà ad allenarsi. Ad Appiano Gentile, a dieci giorni dal derby col Milan, si ritroveranno però in pochi. Sono ben diciassette i convocati in nazionale, fra cui praticamente tutti i big. Fra i rimasti figurano i portieri di riserva Emil Audero e Raffaele Di Gennaro, in difesa Francesco Acerbi che sta recuperando dall’infortunio, Yann Bisseck che non è più in età per la Germania Under-21, Stefano Sensi a sua volta non al 100%, Henrikh Mkhitaryan che non gioca più con l’Armenia dal 2021, Carlos Augusto e l’ultimo arrivato Davy Klaassen. Per lui sarà un vantaggio, visto che potrà così conoscere il mondo Inter. Scontata la presenza di diversi aggregati dalla Primavera di Cristian Chivu, il cui campionato si ferma a sua volta per la sosta. Da domani pomeriggio l’Inter riparte con vista derby, ma per rivedere i titolari bisognerà aspettare la prossima settimana (alcuni come Lautaro Martinez addirittura a ridosso).