Marianella: «Inter, mercato straordinario! Sommer meglio di Onana»

Marianella elogia Inzaghi per come ha gestito l’Inter in quest’ultimo periodo, ma anche alla società per il mercato completato venerdì. Il giornalista, intervenuto durante l’edizione Campo Aperto di Sky Sport 24, dà le sue valutazioni sull’inizio di stagione.

TUTTO BUONO – Una delle notizie di giornata è il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter. Per Massimo Marianella c’è però anche di più da questo inizio di stagione: «Innanzitutto il mercato è straordinario. Sono arrivati giocatori clamorosi, io ripeto sempre che Yann Sommer è meglio di André Onana. Marcus Thuram non sarà un bomber come Edin Dzeko e Romelu Lukaku, ma è utilissimo per i movimenti di Lautaro Martinez che sta diventando sempre più straordinario. Poi ha Davide Frattesi e Juan Guillermo Cuadrado: si possono fare tanti nomi nell’Inter. I meriti di Inzaghi sono tanti perché ha dato un sistema ed è quello, ha dato un’identità a questa squadra. Sappiamo quali sono le alternative e quali sono i movimenti, poi è anche cresciuto dal punto di vista tattico. Fa una finale di Champions League, nella quale l’Inter probabilmente avrebbe meritato di vincere, e questo gap col Manchester City l’ha colmato anche per come l’aveva impostata tatticamente. E questo è un merito che va riconosciuto».