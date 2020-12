Inter-Shakhtar Donetsk (Champions League): la probabile formazione di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione di Conte

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo B di UEFA Champions League. In caso di vittoria servirebbe un risultato favorevole (non il pareggio) da Madrid per qualificarsi agli ottavi, altrimenti sarebbe Europa League. Senza i tre punti, ultimo posto confermato. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – La lista degli assenti si allunga di giorno in giorno. Oltre a Padelli (recuperato) e Vecino (infortunato) fuori dalla Lista UEFA, restano a casa in tre. A Nainggolan e Pinamonti si unisce Vidal, mentre dovrebbe stringere i denti Barella.

MODULO – Le ultime pesanti defezioni a centrocampo fanno ragionare Conte sul possibile ritorno al 3-4-1-2, ma anche il “trequartista” sarebbe un’incognita. Fiducia al 3-5-2, sperando che l’Inter non debba forzatamente cambiare assetto a partita in corso.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Quello arretrato è l’unico reparto senza dubbi. In porta il capitano Handanovic. Al centro della linea a tre de Vrij, con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Grandissima incognita in mezzo. La titolarità di Hakimi a destra e Young a sinistra è minacciata sia da Darmian sia dal possibile stravolgimento al centro. Davanti alla difesa Brozovic è sicuro di avere al suo fianco Gagliardini, ma la terza maglia non ha ancora un possessore. La logica dice Eriksen (più di Sensi mezzala o Sanchez trequartista), ma le ultime notizie su Barella in ripresa fanno dubitare non poco. Conte ha già deciso e potrebbe essere una sorpresa in ogni caso: la scelta del terzo centrocampista potrebbe modificare anche i nomi sulle fasce, per conferire maggiore copertura a tutto il reparto.

ATTACCO – Il discorso fatto per la difesa vale anche in avanti. Impossibile separare la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, che continuano a crescere pur cambiando modo di giocare in base agli avversari affrontati.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà lo Shakthar Donetsk in Champions League: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Radu, Stankovic; Ranocchia, L. Moretti, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Barella, Sensi, Perisic; Sanchez.

AVVERSARI – Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione dello Shakthar Donetsk di Luis Castro.