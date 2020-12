Condò: “Inter-Shakhtar Donetsk, complicato gestire la cosa! Sono certo…”

Paolo Condò

L’Inter stasera sfida lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri devono vincere e sperare che sull’altro campo le cose vadano nel migliore dei modi. Paolo Condò – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sui calcoli qualificazione dei nerazzurri

CALCOLI – L’Inter stasera deve battere lo Shakhtar Donetsk e sperare che tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non fisica in parità. Paolo Condò fa i suoi calcoli: «Sono certo che fino all’80’ le partite si giocheranno regolarmente. Dopo, invece, almeno a Madrid chiederanno come sta andando a San Siro. All’Inter innanzitutto dico di vincere senza fare calcoli, anche per arrivare in Europa League nel caso. Per i nerazzurri sarebbe comodo se una delle due, sull’altro campo, fosse avanti di un paio di gol, così da arrivare secondi. Non mi piacerebbe se fossero in parità a dieci minuti dalla fine, con l’Inter davanti, perché a quel punto ci sarebbe un accordo tacito: niente di scritto, ma sarebbe come dire “non facciamoci più male visto che ci qualifichiamo in due”. Gestire questa cosa è complicato, però sarebbe un bene se l’Inter arrivasse alla fine con un solo gol di vantaggio sullo Shakhtar per lasciare in bilico l’altro campo».