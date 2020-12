Inter-Shakhtar Donetsk (UEFA Champions League): le probabili formazioni

UEFA CHAMPIONS LEAGUE – Gruppo B

Mercoledì 09/12/2020 ore 21:00 Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk

INTER SHAKHTAR DONETSK (3-5-2) (4-1-4-1) 1 HANDANOVIC (C) TRUBIN 81 37 SKRINIAR DODO 2 6 DE VRIJ BONDAR 77 95 BASTONI VITAO 49 2 HAKIMI MATVIYENKO 22 24 ERIKSEN STEPANENKO 6 77 BROZOVIC TETÉ 14 5 GAGLIARDINI (C) MARLOS 11 15 YOUNG KOVALENKO 20 9 LUKAKU DENTINHO 9 10 LAUTARO MARTINEZ TAISON 7 Allenatore A. CONTE L. CASTRO Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE PER INTER-SHAKHTAR

PANCHINA 35 F. STANKOVIC (GK) SHEVCHENKO 1 97 A. RADU (GK) PYATOV 30 7 A. SANCHEZ KHOCHOLAVA 5 11 KOLAROV MARCOS ANTONIO 8 12 SENSI SOLOMON 19 13 RANOCCHIA ALN PATRICK 21 14 PERISIC MAYCON 27 23 BARELLA MARQUINHOS CIPRIANO 28 33 D’AMBROSIO BOLBAT 50 36 DARMIAN VYUNNYK 59 42 L. MORETTI SUDAKOV 61 INDISPONIBILI

8 VECINO (infortunio)

22 VIDAL (infortunio)

27 PADELLI (fuori lista)

44 NAINGGOLAN (infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) 4 KRYVTSOV (infortunio)

10 JUNIOR MORAES (infortunio)

15 KORNIENKO (infortunio)

17 MALYSHEV (infortunio)

23 VAKULA (infortunio)

31 ISMAILY (infortunio)

70 KONOPLYANKA (infortunio)

72 CHURKO (fuori lista)

99 FERNANDO (infortunio) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI (VIDAL) – ULTIME NOTIZIE

Tra qualche ora si saprà se Barella potrà andare almeno in panchina, per il resto la titolarità di Eriksen a centrocampo è “minacciata” da chiunque. Possibile che Conte a sorpresa scelga Sensi dal 1′ o Sanchez trequartista nel 3-4-1-2. Da questo dipenderanno anche gli esterni: Darmian e Perisic restano in attesa. Problemi numerici anche per Castro, che dovrebbe stravolgere il reparto offensivo per non schiacciarsi troppo. Dubbio Khocholava in difesa, mentre sulle fasce Solomon si candida per una maglia da titolare, soprattutto in caso di 4-3-3. Il grande escluso in mezzo potrebbe essere Marcos Antonio.