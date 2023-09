Inter-Sassuolo, per Dionisi formazione con due dubbi. Con Consigli?

Inter-Sassuolo si giocherà alle 20.45 e nei neroverdi ci sono due grossi dubbi di formazione. Uno riguarda Consigli, con Dionisi che non ha chiarito se il portiere tornerà a disposizione.

IL REBUS – Non è scontata la presenza di Andrea Consigli per Inter-Sassuolo. Il portiere, che spesso con i nerazzurri ha giocato le migliori partite in carriera, lamenta da un paio di settimane un problema al mignolo. Per questo, nelle ultime due partite, lo ha rimpiazzato Alessio Cragno. Ieri, in conferenza stampa, Alessio Dionisi ha solo detto che ha ripreso ad allenarsi nella giornata di lunedì. I convocati al momento non sono usciti, la sensazione è che il Sassuolo possa averlo a disposizione ma non con la certezza di un impiego. L’altro dubbio riguarda Ruan Tressoldi, uno che di contro ha spesso avuto un rendimento molto negativo. Il difensore brasiliano è uscito sabato con la Juventus per un problema fisico, più facile giochi Mattia Viti.

CERTEZZE O QUASI – Il resto della formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo è più o meno certa. L’altro difensore centrale sarà Martin Erlic, completano il reparto arretrato come terzini Jeremy Toljan a destra e Matias Vina a sinistra (favorito su Marcus Pedersen pur avendo fatto autogol quattro giorni fa). Davanti alla difesa ha impressionato Daniel Boloca, che si è preso il posto da titolare al fianco di Matheus Henrique. Senza più Davide Frattesi come incursore, lui che giocherà da ex per la prima volta, il modulo è ormai diventato a tutti gli effetti un 4-2-3-1. Il trequartista è Nedim Bajrami, alle spalle dell’ex Andrea Pinamonti. Nessun dubbio nemmeno sugli esterni, con capitan Domenico Berardi e Armand Laurienté rivitalizzati entrambi dall’exploit contro i bianconeri della scorsa giornata. Questa la probabile formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Matheus Henrique, Boloca; D. Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.