Dionisi: «Miglior Sassuolo potrebbe non bastare. Inter superiore»

Alessio Dionisi è stato protagonista nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo. L’allenatore dei nero-verdi ha introdotto il match di domani a San Siro.

ASPETTATIVE – Questa è la conferenza stampa di Alessio Dionisi alla vigilia di Inter-Sassuolo.

Che tipo di fiducia avete per affrontare la squadra nettamente più forte del campionato?

Ogni partita inizia e finisce, non voglio parlare più della Juventus ma non basterà quello contro l’Inter. In questo momento loro sono superiori a tutti, lo sta dimostrando con la facilità con cui vince e gioca le partite. Il miglior Sassuolo potrebbe non bastare, delle volte non ci siamo riusciti e mercoledì questo è l’obiettivo per vender cara la pelle e affrontare una squadra che ora sembra ingiocabile.

Servirà ancora coraggio a San Siro?

Sicuramente servirà coraggio nel giocare, personalità. È difficile poter pensare di fare la partita per 90 minuti a San Siro, avremo però le nostre opportunità e ci saranno momenti in cui dovremo difendere. L’obiettivo è essere bravi a farlo, gli avversari di livelli ti costringono a fare cose e noi dobbiamo avere le qualità per stare dentro la partita. L’avversario è forte, io confido che saremo pronti in tutti i momenti della partita. Non sempre hai la forza contro avversari di questo tipo. Siamo stati forti con la Juventus, lo stadio spingerà l’Inter e l’avversaria è forte.

Come sta la squadra dopo sabato?

Faticosa mentalmente l’ultima partita contro una squadra forte. Anche a livello fisico, ma abbiamo avuto i giorni giusti per preparare la partita. Quando giochi la cosa bella è continuare a giocare. Stanno tutti bene, abbiamo dovuto gestire il carico degli allenamenti in base agli impegni ogni 4 giorni.

Consigli sta meglio?

Si è allenato ieri, oggi si è allenato con la squadra. Vediamo oggi, abbiamo comunque un portiere affidabile come Cragno. Sapete tutti cosa rappresenta Andrea, valuteremo oggi. Se riusciamo ad essere compatti possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre.

Mi chiamano l’ammazza-big?

Non mi interessa niente, fa parte del troppo positivo e del troppo negativo e non mi ci rivedo. Sono una persona equilibrata.

Ruan sta male? Perché è uscito contro la Juventus?

Ruan ha avuto un problema fisico, voleva continuare con la Juventus ma l’ho tolto per l’affidabilità dei miei sostituti e per le prossime partite. Ruan oggi si allena con la squadra, quindi l’abbiamo gestita bene.

Quale sarà il lavoro di Botoca e Henrique a centrocampo?

Il sistema di gioco dell’Inter è diverso dalla Juventus, ma uguale per idee iniziali. Loro in verticale sono una squadra superiore, ha più armi della Juventus e dovremmo essere bravi in tutte le zone del campo. Nelle interpretazioni i giocatori devono essere bravi, pronti in ogni momento a leggere cosa succederà. Non si può preparare tutto, soprattutto contro l’Inter. Chi giocherà in mezzo al campo dovrà essere bravo nell’interpretazione delle situazioni.

Come accoglierai Frattesi?

Gli do una pacca sul coppino, ho un buon rapporto con lui. Ha lasciato un bel ricordo, è un ragazzo sorridente e si è ben inserito nell’Inter. Faccio gli auguri a Davide, è un piacere ritrovarlo. Il percorso è stato positivo, speriamo che non faccia però il Davide che conosciamo.