Diamanti: «Scambio di ruoli tra Inter e Juventus… Pazza Juve!»

Diamanti esprime una brevissima considerazione sugli alti e bassi della Juventus utilizzando come metro di paragone l’Inter… passata e presente. L’ex centrocampista italiano, intervenuto nel corso della diretta di “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, attribuisce addirittura lo storico appellativo nerazzurro alla squadra bianconera, oggi in crisi più che mai

RUOLI INVERTITI – La classifica della Serie A con l’Inter a punteggio pieno dopo cinque giornate non è ancora attendibile ma la lotta Scudetto presto entrerà nel vivo. Una lotta Scudetto da cui Massimiliano Allegri sembra volersi tirare fuori ma in casa Juventus difficilmente verrà accettato questo basso profilo. Una scelta comunicativa anti-tradizionale quella di Allegri, che spiega un po’ il periodo difficile nella Torino bianconera. Stessa osservazione fatta da Alessandro Diamanti, che «La Juventus sta diventando la “Pazza Inter” e l’Inter è diventa solida, concreta e vince le partite. Si sono scambiati i ruoli. La “Pazza Juve”!». Questo il breve commento di Diamanti sul periodo no della Juventus, che ospita il Lecce per recuperare posizioni e punti in classifica. La squadra di Allegri è già a -5 dall’Inter capolista dopo cinque giornate di Serie A ma soprattutto a -1 proprio dal Lecce, terzo a quota 11. Decisivo il rocambolesco 4-2 in casa del Sassuolo, undicesimo con soli 6 punti e prossimo avversario dell’Inter. Da qui il motivo della “Pazza Juve”.