Inter-Sampdoria, Conte non cambia: Eriksen con Lautaro Martinez – Sky

Inter-Sampdoria si gioca domenica sera alle 21:45 e Conte non ha intenzione di modificare l’undici titolare sceso in campo a Napoli in Coppa Italia. Conferme per Eriksen e Lautaro Martinez

NESSUN CAMBIO – Inter-Sampdoria con lo stesso undici di Napoli-Inter. Questa l’intenzione di Antonio Conte in vista della ripresa della Serie A. Il tecnico nerazzurro è orientato a confermare sia Christian Eriksen che Lautaro Martinez dal primo minuto. Il danese non ha la concorrenza di Stefano Sensi, ai box per un nuovo infortunio (QUI), mentre lo scalpitante Alexis Sanchez avrà spazio solo nella ripresa. Non c’è Matias Vecino, confermata quindi la cerniera di centrocampo composta da Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sulle fasce ancora Antonio Candreva e Ashley Young. In difesa riecco Alessandro Bastoni sul centro sinistra, con Milan Skriniar a destra. Stefan de Vrij inamovibile in mezzo.

PROBABILE FORMAZIONE – Di seguito il 3-4-1-2 di Conte per Inter-Sampdoria: 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.