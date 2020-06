Lautaro Martinez, il Barcellona spinge. Conte vorrebbe tenerlo – Sky

In casa Inter tiene banco la questione Lautaro Martinez, corteggiato da lungo tempo dal Barcellona. Le voci di mercato potrebbero aver distratto l’attaccante argentino, apparso sottotono nelle ultime uscite dei nerazzurri. Antonio Conte, però, spera di trattenerlo. Gli ultimi aggiornamenti da “Sky Sport 24”

FUTURO – Ad Appiano Gentile l’Inter e Antonio Conte lavorano in vista della sfida alla Sampdoria. Tiene banco, però, la questione Lautaro Martinez, apparso sottotono nell’ultima partita contro il Napoli, forse distratto dalle voci di mercato provenienti da Barcellona. Il punto, per “Sky Sport 24” di Andrea Paventi: «Lautaro Martinez nella sfida contro la Sampdoria dovrà scuotersi. Mercato? Io non escludo la permanenza all’Inter. L’offerta da Barcellona è importante, il prezzo lo conoscono. L’Inter non vuole cedere rispetto alla clausola da 111 milioni. Nessuno vuole mandare via Lautaro da Milano, Conte lo terrebbe volentieri. Ha sviluppato un’intesa incredibile con Lukaku in attacco ed è difficile da sostituire».