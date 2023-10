Inter-Salisburgo, Koita non recupera. Rientra un centrocampista

Si avvicina Inter-Salisburgo, match valido per la terza giornata di Champions League. Koita non ce la farà, ma Struber può sorridere per un centrocampista.

AVVERSARI − Meno due a Inter-Salisburgo. I nerazzurri, dopo l’ottimo successo per 3-0 sul campo del Torino in campionato, si potranno rituffare sulla Champions League. A San Siro arriverà martedì alle 18.45 il Salisburgo di Struber, che ha perso ieri con il Lask Linz in Austria, ma nel girone europeo ha 3 punti. Oltre a Terzic, niente da fare anche per Koita. L’attaccante ivoriano, out da settembre per un problema agli adduttori, non sarà del match. Come raccontano i colleghi di Fan.at, Struber può sorridere per il Bidstrup in mezzo al campo. A proposito del tecnico austriaco, definito l’orario della sua conferenza.