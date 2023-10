Inter-Salisburgo, Inzaghi chiede gli straordinari a due. Torna Bastoni – SM

Domani alle 18.45 Inter-Salisburgo. In attesa della conferenza stampa di Inzaghi e Mkhitaryan da Appiano Gentile arrivano le prime informazioni su chi potrebbe giocare: le dà Sport Mediaset, aggiungendo del rientro di Bastoni.

LE CERTEZZE – Per Inter-Salisburgo di domani torna Alessandro Bastoni, che contro il Torino sabato era in panchina. Come fa sapere Angiolo Radice, in collegamento da Appiano Gentile per Sport Mediaset, a riposare dovrebbero essere Nicolò Barella e Federico Dimarco. Simone Inzaghi chiederà gli straordinari alla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, entrambi a segno avantieri. Questo perché Marko Arnautovic è (ovviamente) ancora indisponibile, mentre Alexis Sanchez continua a non dare garanzie.