Inzaghi: «Frattesi titolare? Da valutare. Thuram seguito da tanto!»

Domani Inter-Salisburgo. In merito alla sfida e su alcuni giocatori come Thuram e Frattesi ha parlato l’allenatore Simone Inzaghi su Sky Sport 24.

VIGILIA – Simone Inzaghi è intervenuto alla vigilia di Inter-Salisburgo spiegando la situazione del suo organico: «Le rotazioni devono essere un grandissimo aiuto per me e per tutti quanti. Abbiamo tanti nazionali che nel periodo di sosta hanno viaggiato molto e hanno fatto partite impegnative. Domani occasione per Frattesi? Davide è importantissimo per noi. Devo ancora valutare tutte queste situazione. Vedremo nell’allenamento di oggi e nella rifinitura di domani mattina. Frattesi nell’ultimo periodo avuto rallentamento per infortunio che ha fatto saltare due gare. Poi è tornato per l’ultima e ha giocato con l’Inghilterra. Thuram mi ha stupito? No perché è un giocatore che seguivamo già da tantissimo tempo. Ha qualità fuori discussione e le conoscevamo tutti. Con l’inserimento in una nuova squadra, campionato e paese, poteva esserci qualche titubanza. Ma lui, anche grazie all’aiuto dei compagni e all’impegno nel lavoro, ha fugato velocemente».