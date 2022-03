Inter-Salernitana, senza Ribéry per Nicola la formazione ruota attorno a un ex

Inter-Salernitana si giocherà domani alle ore 20.45. Nicola non ha Ribéry a disposizione (vedi convocati), ma per fare la formazione dovrà valutare le condizioni di uno degli ex.

UNO SÌ, L’ALTRO NO – Già da inizio settimana si era capito che Franck Ribéry non avrebbe potuto giocare Inter-Salernitana. Il francese ha avuto un incidente in auto negli scorsi giorni (vedi articolo), che lo tiene fuori dai convocati. Nel gruppo partito per Milano figura però Federico Bonazzoli, in dubbio sino a stamattina tanto che Davide Nicola in conferenza stampa non era sicuro della sua presenza (vedi articolo). L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, sarà valutato fino a domani dopo un edema al retto femorale della coscia sinistra, accusato la scorsa settimana e che gli ha impedito di giocare contro il Bologna nell’ultimo turno. In attacco è sicuro del posto Milan Djuric, non dovesse farcela Bonazzoli c’è l’opzione Lys Mousset che è uno dei tanti acquisti di gennaio.

RITROVATO – Nella Salernitana, completamente diversa dallo 0-5 con cui l’Inter vinse all’andata come modulo e rosa, c’è un altro recupero a centrocampo: Ivan Radovanovic. L’ex Genoa agirà davanti alla difesa, visto che non ce la fanno né Mamadou Coulibaly né Andrea Schiavone. Con lui, nel 4-3-2-1, Mamadou Coulibaly e Grigoris Kastanos. Quest’ultimo potrebbe anche spostarsi più avanzato, se Nicola dovesse scegliere il 4-2-3-1. Per completare il reparto offensivo Simone Verdi è favorito su Diego Perotti, ancora non al 100% dopo una lunga inattività. In difesa, davanti a Luigi Sepe, la coppia centrale sarà formata dai recenti arrivi Federico Fazio e Radu Dragusin. Come terzino destro Pasquale Mazzocchi, come terzino sinistro Luca Ranieri che del pacchetto difensivo è l’unico che c’era già a inizio stagione. Questa la probabile formazione di Nicola per Inter-Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Verdi, Bonazzoli; Djuric.