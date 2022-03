Inter-Salernitana, i 25 convocati di Nicola: assente Ribery con altri 9 granata

Inter-Salernitana è in programma domani sera a San Siro (vedi informazioni). Per l’occasione Davide Nicola ha convocato addirittura 25 calciatori granata. Non recupera la stella Ribery, che resterà a casa insieme ad altri nove tesserati della Prima Squadra. Di seguito la lista dei convocati di Nicola per Inter-Salernitana di Serie A

PORTIERI – 1 Fiorillo, 55 Sepe, 72 Belec.

DIFENSORI – 3 Ruggeri, 5 Veseli, 17 Fazio, 19 Ranieri, 23 Gyomber, 25 Dragusin, 31 Gagliolo.

CENTROCAMPISTI – 13 Ederson, 14 Di Tacchio, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 18 Lassana Coulibaly, 20 Kastanos, 21 Zortea, 22 Obi, 30 Mazzocchi.

ATTACCANTI – 9 Bonazzoli, 10 Verdi, 11 Djuric, 87 Mikael, 88 Perotti, 99 Mousset.

NON CONVOCATI – 12 Russo; 2 Mamadou Coulibaly, 4 Jaroszynski, 6 Strandberg, 7 Ribery, 8 Schiavone, 24 Kechrida, 28 Capezzi, 33 Delli Carri, 63 E. Vergani.