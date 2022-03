Inter-Salernitana, Inzaghi cambia qualcosa rispetto al derby? Le ipotesi

Inter-Salernitana è una sfida importantissima per gli uomini di Inzaghi nonché un’occasione per ritrovare gioco, gol e soprattutto vittoria. Ricordiamo infatti che domenica sera si sfideranno Napoli e Milan e i nerazzurri, se vogliono rimanere vicini alla vetta, devono fare la loro parte. Inzaghi, che sta lavorando intensamente per invertire la rotta (vedi articolo), potrebbe modificare qualcosa contro la squadra di Nicola

NUOVA VITA – Inter-Salernitana è la sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 21.00 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi non vince in campionato dal 21 gennaio con il Venezia, quando a decidere fu un gol di Edin Dzeko nei minuti finali. È fondamentale invertire la rotta e lasciarsi alle spalle un mese di febbraio deludente a livello di risultati e prestazioni. Per farlo Simone Inzaghi si affiderà quasi certamente ai soliti uomini senza escludere qualche piccola modifica rispetto al derby di Coppa Italia, anche perché martedì c’è il ritorno degli ottavi di finale con il Liverpool.

IPOTESI – Tra i più utilizzati ci sono sicuramente i due esterni, Ivan Perisic e Denzel Dumfries: escludendo che Inzaghi escluda entrambi contemporaneamente, al momento è probabile che l’olandese parta dalla panchina con Matteo Darmian dal 1′. Robin Gosens, che ha fatto il suo esordio con il Milan in Coppa Italia (vedi articolo), è pronto a far rifiatare Perisic a gara in corso. La retroguardia, che sembra in ripresa, dovrebbe essere la solita con Handanovic in porta e davanti il trio Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni. Dei tre in mezzo quello maggiormente sottotono è Nicolò Barella che comunque con la Salernitana non dovrebbe rischiare il posto. In attacco Edin Dzeko è insostituibile ma è pur vero che avrebbe bisogno di rifiatare mentre Lautaro Martinez deve ritrovare il gol. Difficilmente Joaquin Correa e Felipe Caicedo possono giocare dal 1′, quindi l’unico che può insidiare è Alexis Sanchez.