Barzaghi: «Inter, lavoro intenso! Inzaghi, no ritiro ad Appiano: il motivo»

L’Inter domani alle ore 20.45 sfiderà la Salernitana a San Siro nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Matteo Barzaghi – inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport 24 -, ha fatto il punto sull’allenamento nerazzurro e sul particolare momento della squadra

INVERTIRE LA MARCIA – L’Inter di Simone Inzaghi domani sfida la Salernitana a San Siro e martedì 8 marzo il Liverpool ad Anfield. Secondo Matteo Barzaghi, il tecnico nerazzurro sta lavorando sodo per invertire il trend negativo: «L’allenamento è stato lungo e intenso, per cui Inzaghi sta preparando sicuramente qualcosa per Salernitana e Liverpool, per avere quelle risposte che finora non ci sono state. La squadra abbandonerà il ritiro per ritrovarsi domani mattina. È forse la seconda volta in tutta la stagione e questo potrebbe voler dire che, avendo avuto tante partite complicate con tanti ritiri e tanti giorni passati qui, Inzaghi decide di farli andare a casa anche per liberare mentalmente la squadra. La formazione vedrà qualche novità rispetto alla Coppa Italia visto che martedì c’è la sfida con il Liverpool e sicuramente qualcuno dovrà rifiatare vista la stanchezza. L’importante è che stanno tutti bene e Inzaghi ha il gruppo al completo».