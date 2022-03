Coppa Italia, Giudice Sportivo: per l’Inter due diffidati, niente squalificati

Una particolarità dal Giudice Sportivo di Coppa Italia: non ci saranno squalificati per le partite di ritorno delle semifinali (vedi articolo). Tutti diffidati gli ammoniti delle gare d’andata, per l’Inter in due si aggiungono a Vecino.

COPPA ITALIA – GIUDICE SPORTIVO



DIFFIDATI ANDATA SEMIFINALI



Prima ammonizione: Giacomo Bonaventura, Nikola Milenkovic, Lucas Torreira (Fiorentina), Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez (Inter), Mattia De Sciglio, Luca Pellegrini (Juventus)