Coppa Italia, attesa per il calendario del ritorno: tre date per Inter-Milan

Le semifinali di Coppa Italia sono andate in archivio ieri col grottesco autogol di Venuti che ha deciso Fiorentina-Juventus al 91′ (vedi highlights). Ora c’è attesa per sapere le date del ritorno, col derby Inter-Milan.

SECONDO ROUND – Per le semifinali di ritorno di Coppa Italia sul calendario ci sono due certezze: che Inter-Milan e Juventus-Fiorentina si giocheranno in giorni diversi e in prima serata. La data indicativa è mercoledì 20 aprile, ma ora tocca alla Lega Serie A definire il programma. Il range per il derby di ritorno è fra martedì 19 e giovedì 21, con quindi tre opzioni per inserirlo. Si giocherà dopo il turno di Serie A del 16 aprile, tutto in programma di sabato causa Pasqua. I nerazzurri saranno ospiti dello Spezia, i rossoneri riceveranno il Genoa. Nel turno dopo, invece, Inter-Roma e Lazio-Milan (vedi calendario). Da ricordare che, purtroppo, in Coppa Italia vale ancora la regola del gol doppio in trasferta, quindi per passare i nerazzurri devono vincere con qualsiasi risultato oppure bissare lo 0-0 e passare tra supplementari e rigori.

COPPA ITALIA – ANDATA SEMIFINALI

Milan-Inter 0-0

Fiorentina-Juventus 0-1 91′ aut. Venuti