Lega Serie A, rinvio per l’elezione del presidente: nuova data

La Lega Serie A rinvia ancora una volta l’elezione del presidente, dopo le dimissioni di Dal Pino. Posticipata nuovamente la votazione, alla prossima settimana.

SLITTA IL VOTO – “L’elezione del Presidente della Lega Serie A, non essendosi potuta svolgere l’audizione di tutti i candidati, è stata rinviata, sempre con le medesime modalità, alla prossima Assemblea, prevista per venerdì 11 marzo. I rimanenti punti all’ordine del giorno, tra i quali l’adeguamento dello Statuto ai Principi Informatori federali e la ripartizione delle risorse, saranno oggetto di una specifica Assemblea sui temi economici che si terrà, questa volta in modalità streaming, mercoledì 9 marzo”.

Fonte: legaseriea.it